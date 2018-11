(ANSA) – ROMA, 6 NOV – Una 82enne texana, che aveva votato per la prima volta nella vita quest’anno nelle elezioni di Midterm, è morta oggi. Nonostante le sue già fragili condizioni, Gracie Lou Phillips aveva chiesto ad un familiare di accompagnarla giovedì scorso alle urne per il voto anticipato a Grand Prairie, in Texas, riferisce l’emittente locale della Nbc. La donna in passato non aveva mai votato – hanno raccontato i suoi familiari -, era convinta che esprimere la sua preferenza non contasse, non facesse la differenza. E invece nell’ultimo anno Phillips aveva preso a interessarsi di politica, al punto che “ripeteva a tutti: quest’anno voterò e il mio voto conta”, ha detto alla tv sua nipote Michelle.