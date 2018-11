(ANSA) – WASHINGTON, 7 NOV – Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana. In Michigan, invece, la democratica Rashida Tlaib, figlia di immigrati dalla Palestina, è diventata la prima donna musulmana ad essere eletta al Congresso.