Si comincia la puntata con l’esibizione in studio del gruppo Jade And The Freeways accompagnati da Eric Daniel, sassofonista e flautista americano. Per il consueto appuntamento con la Moda Made in Italy, in studio con Monica Marangoni e Michele Bertocchi, il nostro esperto web, c’è Stefano Dominella, presidente Unindustria accompagnato da Silvia Giovanardi, stilista emergente.

Poi per “Di Bella dal Mondo” Antonio di Bella, direttore di Rai News 24, ci intrattiene sulla parola della settimana: “Vento”, mentre per la rubrica “Hollywood Party”, Alessandro Boschi intervista Piero Tosi, uno dei più geniali creatori di costumi per il cinema, teatro, opera lirica e televisione.

Poi, Monica parla con l’Onorevole Angela Schirò, eletta nella ripartizione Europa, del suo impegno per gli italiani all’estero. Si cambia argomento con la regista Anna Kauber e Gabriella Michelozzi, una delle protagoniste del documentario “In questo mondo”, quello abitato dalle donne pastore. In chiusura l’artista Andrea Aquilanti, considerato uno dei più importanti artefici di installazioni d’arte del nostro Paese ci racconta il suo lavoro.

Per le Storie dal Mondo, si va a Dubai, per incontrare Giovanna Michela Altomare, organizzatrice di eventi per le società italiane ed europee negli Emirati ed ascoltare il suo punto di vista da donna occidentale in un paese musulmano. Poi, a Toronto dove si è svolta una serata dedicata alla Calabria in occasione della visita canadese del Presidente della Regione Mario Oliviero.

Programmazione Mercoledì 7 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

