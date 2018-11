(ANSA) – BRESCIA, 07 NOV – Con l’esecuzione di 22 provvedimenti di ritardato arresto emessi dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Brescia, i carabinieri dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo hanno sgominato un’organizzazione composta da albanesi e italiani dediti al traffico di droga che dal Bergamasco e dal Parmense era spacciata in Valle Camonica. In carcere anche Gezim Sallaku, presidente del Darfo calcio, formazione che milita nel campionato di Serie D. In casa sua i militari hanno sequestrato tre pistole detenute illegalmente con le relative munizioni, nascoste in un’intercapedine del garage della sua villa che si affaccia sul lago d’Iseo. L’operazione ha consentito di individuare anche una raffineria di droga nel Bergamasco.