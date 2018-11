(ANSA) – ROMA, 7 NOV – Lo spoglio dei dati conferma che i democratici hanno la maggioranza alla Camera e i Repubblicani al Senato. I democratici sono arrivati a quota 220 seggi alla Camera mentre è in corso lo spoglio dei risultati delle elezioni di Midterm. Era di 218 la soglia necessaria per controllare il ramo del Congresso. Situazione ribaltata al Senato, dove i repubblicani hanno 51 seggi, uno in più rispetto ai 50 che servono per avere la maggioranza. Lo riporta la Cnn.