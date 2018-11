(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 7 NOV – Le maschere italiane sono oggi a Piazza San Pietro per l’udienza generale con Papa Francesco. Il pontefice, alla fine della catechesi, ha infatti citato nei saluti ai pellegrini presenti il Centro nazionale di coordinamento delle maschere italiane. “Il nostro coordinamento punta a non far disperdere un patrimonio culturale che si sta dimenticando. Il Papa ci dà coraggio ad andare avanti”, ha dichiarato a Vatican News il presidente Maurizio Trapelli.