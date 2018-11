(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Saranno i tre statunitensi Rickie Fowler, Jordan Spieth e Tony Finau gli uomini da battere nel Mayakoba Golf Classic. A Playa del Carmen, in Messico, 3 dei protagonisti degli Usa alla Ryder Cup di Parigi si daranno battaglia nel torneo del PGA Tour vinto, nel 2017, da Patton Kizzire. Che bruciò al fotofinish proprio il connazionale Fowler, protagonista di una bella rimonta nell’ultimo round. Nel field anche Jim Furyk, capitano degli States finito nel mirino della critica dopo la debacle francese. E ancora: l’intramontabile Ernie Els, Cameron Champ, Pat Perez e Gary Woodland. Senza dimenticare il venezuelano Jhonattan Vegas. In un torneo che promette spettacolo e mette in palio punti importanti per la FedEx Cup.