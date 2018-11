(ANSA) – ROMA, 7 NOV – Ventisette querce per ricordare altrettanti magistrati, uccisi nell’esercizio del proprio dovere. Alberi che creano un piccolo bosco circolare percorso da un sentiero a spirale che conduce al centro del primo giardino della giustizia, inaugurato oggi nel quartiere della Romanina, nella periferia est di Roma. La sindaca Virginia Raggi ha parlato di “un quartiere spesso ricordato per episodi di violenza, abusi e mafia”, si tratta infatti di un territorio spesso considerato come un feudo della famiglia dei Casamonica. “Noi – ha aggiunto la sindaca – non abbassiamo la guardia e vogliamo ribadire oggi che la presenza delle istituzioni in difesa della legalità è forte. Roma non arretra davanti alla criminalità”. Da Antonino Scopelliti a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e Paolo Borsellino “eroi che hanno combattuto contro il male anche senza avere uno stemma e un mantello ma indossando una toga”, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.