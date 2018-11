(ANSA) – GORIZIA, 7 NOV – Un uomo di 68 anni, originario di Romans d’Isonzo (Gorizia), è stato arrestato a Capo Verde grazie ad un’operazione di polizia internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Gorizia e perfezionata dalla locale Questura. L’anziano deve scontare una condanna a otto anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne. L’uomo è stato estradato in Italia la notte scorsa ed è ora rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia. Era fuggito all’estero nel mese di marzo poco prima che la sentenza definitiva di condanna diventasse esecutiva. La Squadra Mobile isontina è risalita all’anziano seguendo le tracce delle transazioni di denaro che gli giungevano dall’Italia. L’indagine ha anche permesso di denunciare alcune persone per aver favorito la sua latitanza. (ANSA)