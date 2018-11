(ANSA) – WASHINGTON, 7 NOV – Per le elezioni di metà mandato si tratta della vittoria del partito che sostiene il presidente più grande dai tempi di Kennedy nel 1962: lo afferma Donald Trump parlando alla Casa Bianca dopo le elezioni di midterm. “I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c’è stata nessuna onda blu democratica”, ha aggiunto il tycoon. Donald Trump in conferenza stampa lancia un appello al dialogo e alla collaborazione a Nancy Pelosi, la leader dei democratici alla Camera candidata a diventare speaker. “Lavoriamo insieme”, ha detto il presidente, citando uno dei punti in comune tra la sua agenda e quella dei dem, il piano sulle infrastrutture.