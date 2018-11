(ANSA) – SAN PAOLO (BRASILE), 7 NOV – Lewis Hamilton promette di rimanere affamato di vittorie come i tanti giovani che lo sfideranno sulla griglia di partenza della prossima stagione in Formula 1. Laureatosi campione del mondo per la quinta volta due settimane fa in Messico, il pilota della Mercedes ha assicurato che anche domenica prossima, sulla pista di Interlagos, si impegnerà per arrivare davanti a tutti. Hamilton ha aggiunto di rivedere un po’ se stesso nel 21enne Charles Leclerc, che sarà al volante della Ferrari, o del 22enne Pierre Gasly, che prenderà il posto di Ricciardo alla Red Bull, ma si è detto convinto che la sua esperienza farà la differenza. Interlagos ospiterà la penultima gara della stagione di F1.