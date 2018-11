(ANSA) – TORINO, 7 NOV – Cuadrado vince il ballottaggio con Mandzukic per comporre, insieme a Ronaldo e Dybala, il tridente della Juventus che affronta questa sera all’Allianz Stadium di Torino il Manchester United. Nella formazione scelta da Massimiliano Allegri c’è anche De Sciglio al posto di Cancelo, nel ruolo di esterno destro in difesa, con Chiellini e Bonucci centrali e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo terzetto composto dal rientrante Khedira, Pjanic e Bentancur, che agiranno alle spalle del tridente d’attacco. Mourinho lascia in panchina, a sorpresa, Rashford a favore di Lingard, che compone il tridente degli inglesi insieme a Martial e Alexis Sanchez. A centrocampo l’ex Pogba gioca al fianco di Herrera e Matic.