(ANSA) – ROMA, 7 NOV – “Il risultato è importante, ma potevamo fare molto meglio nella gestione e nella ricerca del terzo gol. Non mi piace quando si rischia di prendere gol sui palloni buttati via, dobbiamo cercare di più la verticalità e non voglio si scherzi troppo”. Eusebio Di Francesco commenta così la vittoria della Roma a Mosca, contro il Cska. “Stiamo crescendo, Cristante ha fatto più fatica all’inizio, ma è stato molto bravo a entrare nei meccanismi – aggiunge l’allenatore romanista -. A volte ci facciamo sorprendere troppo alle spalle dei due mediani e questo dobbiamo migliorarlo, loro hanno qualità nel prendere palla fra le linee e oggi dovevamo essere più bravi a recuperare questi palloni. Vedo che c’è una crescita, ma voglio non si scherzi troppo, voglio che chiudiamo le partite”.