(ANSA) – ROMA, 07 NOV – Dopo 60 anni di sport, Mario Pescante saluta il termine del suo mandato da membro al Cio durato 25 anni. All’Olimpico la festa in onore dell’ex presidente del Coni dal 1993 al 1998. “Questa è la mia festa – ha detto Pescante – è una bella giornata, ci sono tanti amici che hanno fatto molta strada assieme a me. Penso che non sono arrivato all’epilogo della mia storia ma credo sia un bel traguardo. Mi viene quasi la voglia di ricominciare”. All’evento erano presenti circa 280 invitati tra amici, dirigenti, atleti e i vertici del Cio, di cui Pescante è stato anche vicepresidente vicario fino al 2012. Dal presidente del Cio, Thomas Bach, al numero uno del Coni e neo eletto membro Cio, Giovanni Malagò, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’ex presidente del Comitato olimpico internazionale, Jacques Rogge, l’ex presidente di Ferrari, Alitalia e del Comitato promotore di Roma 2024, Luca Cordero di Montezemolo, il n. 1 dell’Associazione dei comitati olimpici nazionali (Anoc), lo sceicco Fahad Al-Sabah.