(ANSA) – TORINO, 7 NOV – “E’ una sconfitta inaspettata per quello che la squadra aveva fatto in campo ma che potrebbe risultare indolore. E’ un banco di prova per reazione che dovremo avere. Dobbiamo arrabbiarci per questa sconfitta e reagire subito. Questa sconfitta ci fa bene per domenica, con il Milan avremo una partita importante”. Così’ Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa dopo il primo ko stagionale dei bianconeri. “Non cambia niente, nel girone, o almeno, non dovrebbe cambiare niente. In un’ andata e ritorno con il Manchester può capitare di vincerne una partita per uno per uno. Meglio mezzo passo falso questa sera, il destino del primo posto e il passaggio del turno è ancora nelle nostre mani”.