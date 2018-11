In questa puntata in collegamento da Grand Central Station New York, la cantante Arisa con Giorgio Arcelli per il primo di 3 appuntamenti da New York. In studio con Monica Marangoni e l’esperto web Michele Bertocchi, si parla della “Sharing economy” con Fabio Lalli, fondatore di una società che realizza soluzioni digitali, unendo tecnologia e comunicazione.

Con Francesco Caremani, scrittore e giornalista di sport si parla di Milan e Juve, le squadre italiane con più tifosi all’estero. Si prosegue con Beatrice Palazzoni della “Società Dante Alighieri” e le sue “lezioni d’italiano”, mentre il nostro Dante Alighieri, alias Gianni Ippoliti, è alle prese con una delle grandi passioni della modernità, il calcio.

Insieme a Virginia Zullo si va nel piccolo borgo di Sutri, un luogo magico che sta vivendo una vera e propria rinascita artistica e culturale. Luca Filipponi, presidente e direttore artistico dello Spoleto Art Festival racconta la storia del Festival di Spoleto e della piccola città che si è aperta al mondo.

Poi, la rubrica “EraOra. Il lato C della musica” di Maria Cristina Zoppa con uno dei protagonisti della scena musicale italiana: Diodato. In chiusura con Loredana Cornero, che per 15 anni ha guidato la Comunità radiotelevisiva italofona e Maria du Bessè, che da qualche giorno le è subentrata, si parla delle tante realtà che utilizzano la lingua italiana nel mondo e cooperano insieme con valori condivisi.

Per le storie dal mondo L’Italia con Voi va a Buenos Aires per le Olimpiadi giovanili, dove la delegazione ufficiale italiana si è distinta con un medagliere di oltre 30 medaglie.

Poi a Ginevra, dove un gruppo di italiani residenti decide di aprire Radio Pizza, una web radio per parlare di Italia.

Programmazione Giovedì 8 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it