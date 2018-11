(ANSA) – WASHINGTON, 8 NOV – La leader dei deputati dem Nancy Pelosi ha lanciato formalmente la sua candidatura per diventare speaker della Camera, dopo che i progressisti l’hanno riconquistata nelle elezioni di Midterm. Una carica che aveva perso otto anni fa. “La mia visione per i prossimi due anni è ripristinare il ruolo che la Camera deve avere come voce forte e indipendente per il popolo americano”, ha scritto in una lettera ai suoi colleghi.