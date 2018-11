(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Partita tiratissima e vittoria meritata per i Lakers di Lebron James contro i Timberwolves, mentre il San Antonio di Marco Belinelli è costretto alla resa dai Miami Heats. Questi i dati principali delle partite giocate questa notte in Nba. I californiani si impongono su Minnesota per 114-110 con una grande partita del suo fuoriclasse James, autore di 24 punti e trascinatore della squadra. Fra i rivali buonissima prova del giovane Derrick Rose, per lui 31 punti, che però non evita la sconfitta ai suoi. Al San Antonio Spurs, che negli ultimi anni ha sempre dominato sul campo degli Heats, stanotte è andata male, e la formazione di Belinelli si è arresa con il punteggio di 95-88. Il risultato porta soprattutto il sigillo di Hassan Whiteside, autore di 29 punti e 20 rimbalzi all’attivo. Nelle altre gare, tante vittorie esterne: Philadelphia su Indiana per 100-94, i Raptors sui Kings per 114-105, Detroit su Orlando per 103-96, New York su Atlanta per 112-107 e Oklahoma sui Cavaliers (96-85).