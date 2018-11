(ANSA) – ROMA, 08 NOV – “La posizione del Cio è molto chiara: lo sport deve essere neutrale rispetto alle politica. Quando l’autonomia dello sport non è rispettata dalle forze politiche non va bene”. Lo ha detto il presidente del Cio, Thomas Bach, parlando al Coni. “Lo sport fa parte della società e la società fa parte della politica. Questo lo dobbiamo rispettare ma nello stesso tempo dobbiamo essere sicuri che sia anche neutrale”, ha aggiunto il numero uno del Comitato olimpico internazionale. In riferimento ai rischi di interferenze del governo nello sport italiano legati alla riforma del Coni, Bach specifica: “Ripeto, ho parlato con Giorgetti e anche con Malagò: sono molto fiducioso. Adesso lasciamoli dialogare”.