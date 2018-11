(ANSA) – ROMA, 08 NOV – “Il Coni è un esempio per tanti altri comitati olimpici di altre nazioni. L’Italia nel mondo dello sport ha un peso sicuramente superiore rispetto a tanti altri campi e un’importante parte di questo successo è dovuta al Coni. Non voglio dire che questo sistema è unico, ce ne sono altri tipi in Spagna, Francia, Inghilterra, ma in Italia funziona e ha funzionato finora. Speriamo che se si cambia lo si faccia per il bene dello sport italiano”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Cio, Juan Antonio Samaranch Jr., parlando delle novità inserite del governo in materia di sport nella legge di bilancio. “Se il Cio è preoccupato? Credo che dobbiamo essere molto prudenti sulle decisioni in tema di sport di un paese come l’Italia, noi ci occupiamo di tante cose ma queste sono situazioni locali fra persone molto responsabili sia al Governo sia al Coni” ha concluso Samaranch Jr. a margine della conferenza stampa congiunta a Palazzo H del presidente del Cio, Bach, e di quello del Coni, Malagò.