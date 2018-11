(ANSA) – NAPOLI, 8 NOV – “In Champions League abbiamo dimostrato di essere all’altezza delle altre due grandi del girone, siamo lì e ora dobbiamo fare due partite, impegnandoci al massimo per battere la Stella Rossa”. Lo ha detto Simone Verdi in occasione della presentazione della app MyTaxi, nuovo servizio in partnership con la società azzurra. “Ora – ha aggiunto l’esterno – pensiamo alla gara di Genova e poi ci concentreremo sulla Stella Rossa, quando arriverà sarà importante e dovremo giocare per vincere. Con il Psg è stata una notte magica che mi sarebbe piaciuto vivere in campo e non in tribuna da infortunato, ma per la prima volta ho visto il San Paolo strapieno è stata un’emozione forte”.