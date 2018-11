(ANSA) – TORINO, 8 NOV – “Quella del NoTav/Si Tav è una guerra, una guerra economica per i Si Tav dove si mettono capitali pubblici e ricavi privati, il miglior business degli ultimi 25 anni. Non aspettiamoci tregue o cedimenti. Daranno battaglia… convincendo disperati, anziani disinformati, madamin (signorine, ndr) salottiere, porteranno pullman di persone. Ci sono grandissimi interessi in ballo”. A parlare così della manifestazione per il Sì alla Tav che si terrà a Torino sabato è la consigliera comunale M5S Viviana Ferrero con un post su Facebook. La sindaca Appendino prende le distanze dalla sua consigliera: “Il suo pensiero non rappresenta quello dell’Amministrazione, che ribadisce il rispetto e l’ascolto di quanti parteciperanno alla manifestazione”. Ma le opposizioni insorgono: “Questa è la considerazione che hanno dei cittadini che si sono dichiarati favorevoli alla manifestazione?”, chiede Lo Russo (Pd), mentre Napoli (Fi) chiede le dimissioni della consigliera Ferrero. (ANSA).