(ANSA) – PALERMO, 8 NOV – “Sugli accadimenti della partita contro il Frosinone, il Palermo calcio, ancora in attesa di una risposta da parte degli organi di giustizia, ha dovuto formalmente sollecitare la Corte Sportiva di Appello ad emettere la decisione entro il termine di sabato 10 novembre, oltre il quale il procedimento si estinguerebbe”. Così la società rosanero attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale auspica una soluzione in tempi brevi del caso Frosinone relativo alla finale di ritorno dei play-off, quando i sostenitori laziali, e anche qualcuno dalla panchina della squadra ciociara, lanciarono in campo diversi palloni per interrompere il gioco, dando il via a una lunga battaglia legale che ha coinvolto oltre i due club il Coni e diversi gradi della giustizia sportiva. “La società – continua la nota – auspica che entro tale scadenza venga data una risposta concreta affinché i comportamenti sleali ed antisportivi non incidano negativamente sulla credibilità del calcio e sulla passione dei tifosi”.