(ANSA) – PARIGI, 8 NOV – I nomi dei giocatori di alcuni agenti che reclutavano in tutto il mondo per il Paris Saint-Germain sono stati catalogati in base alla loro provenienza etnica: “francese”, “maghrebino”, “antillese” o “africano”: lo rivela un dossier della serie ‘Football Leaks” diffuso dal sito on line francese Mediapart. Il PSG ha avviato “un’inchiesta interna” per appurare la verità su una pratica – quella della schedatura in base all’etnia – vietata dalla legge francese. L’inchiesta è scaturita, riferisce Mediapart, dal reclutamento di Yann Gbojo, 13enne ivoriano, che nel 2014 indossava la maglia del Rouen e aveva attirato l’attenzione di un agente del PSG, Serge Fournier. Una scheda sul ragazzo, riempita dopo una partita del Rouen, ne indicava l’origine (“antillese”). Secondo Mediapart, tutto faceva parte di un sistema: quando un reclutatore del Psg “passa il mouse del computer sulla casella per riempire le indicazioni, appare un menù a tendina con quattro scelte: ‘francese’, ‘maghrebino’, ‘antillese’ o ‘africano'”.