CARACAS – La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) tramite il suo account Twitter ha annunciato la lista dei convocati per affrontare Canada (30 novembre in casa) ed Isole Vergini (3 dicembre in trasferta), gare valevoli per le qualificazioni per il Mondiale Cina 2019.

Per il doppio confronto il coach argentino Fernando Duró avrà a disposizione 14 giocatori e si ritroveranno il 14 novembre sul parquet del Palasport Parque Miranda.

I convocati sono David Cubillan, Gregory Vargas, Heissler Guillent, César García, Dwight Lewis, Elder Giménez, José Vargas, Jhoman Zamora, Pedro Chourio, Luis Bethelmy, Miguel Ruíz, Néstor Colmenares, Windi Graterol e Gregory Echenique.

Lo scontro i canadesi é in programma nel palasport José “Papá” Carrillo, mentre quello contro le Isole Vergini avrà come scenario lo Sports and Fitness Center dell’isola caraibica.

Al momento la Vinotinto dei canestri ha 15 punti con un bilancio di 7 vittorie ed un sconfitta. Alle spalle del quintetto creolo c’è il Brasile con 14 punti e uno score di 6 vittorie e 2 ko. Per la kermesse iridata si qualificano le prime tre e la quarta migliore. La classifica è completata da Repubblica Dominicana (4-2), Isole Vergini (2-4) e Cile (1-5).

Nel torneo europeo l’Italia è sempre più vicina alla qualificazione ai Mondiali di basket. La nazionale di coach Meo Saccheti tornerà in campo giovedì 29 novembre a Brescia contro la Lituania in una sfida che potrebbe davvero essere decisiva per staccare il biglietto per la Cina. Con una vittoria la qualificazione sarebbe praticamente certa, anche se per la matematica certezza in ogni caso gli azzurri dovranno attendere la sfida di tre giorni dopo contro la Polonia.

(di Fioravante De Simone)