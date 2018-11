(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Il referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico a Roma si terrà domenica 11 novembre dalle 8 alle 20.00. Alle urne sono chiamati circa 2,4 milioni di romani. Il referendum è promosso dai Radicali italiani e Radicali Roma e dal Comitato “Mobilitiamo Roma. Per il si anche il Pd e Forza Italia. Contro M5S e Atac Bene Comune. All’elettore verranno sottoposte due domande: una sull’affidamento dei servizi di trasporto tramite gare pubbliche e l’altra sulla possibilità di creare nuovi servizi di trasporto collettivo non di linea con app o a richiesta. Sul referendum pende un problema circa il quorum. Secondo il Campidoglio affinchè la consultazione sia valida sarà necessario raggiungere il quorum del 33,3%, ovvero un terzo degli aventi diritto. Ma secondo il Comitato promotore il quorum non deve essere applicato perchè il referendum è stato proclamato il 31 gennaio 2018, lo stesso giorno in cui è stato approvato il nuovo statuto del Comune di Roma che non prevede il quorum.