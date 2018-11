(ANSA) – AOSTA, 8 NOV – L’ex presidente della Regione Valle d’Aosta, Augusto Rollandin, è stato assolto “perchè il fatto non sussiste” dall’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato nell’ambito del processo sui 140 milioni di finanziamenti pubblici erogati al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015. Assolti anche gli ex assessori regionali Mauro Baccega ed Ego Perron, l’ex amministratore unico della casa da gioco, Lorenzo Sommo, e i membri del collegio sindacale. La sentenza è stata emessa dal gup Paolo De Paola. Il pm Eugenia Menichetti aveva chiesto la condanna per tutti. (ANSA).