(ANSA) – ROMA, 8 NOV – Betis e Milan pareggiano 1-1 (1-0) a Siviglia in una partita della quarta giornata del gruppo F di Europa League. Primo tempo di marca andalusa e già al 12′ una bella azione del Betis vede Junior Firpo servire al centro dell’area Lo Celso, che ruba il tempo ai difensori del Milan e batte al volo Reina, complice una deviazione di Laxalt. I rossoneri si scuotono nella ripresa e sono premiati da una punizione mancina di Suso che si infila in rete con Pau Lopez ingannato dal tentativo di colpire la palla di testa andato a vuoto da parte di Bakayoko. Il pareggio lancia il Betis in testa alla classifica con 8 punti, poi i rossoneri raggiunti a 7 dall’Olimpiacos, che hanno battuto 5-1, ed eliminato, il Dudelange.