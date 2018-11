(ANSA) – MANILA, 9 NOV – Un tribunale filippino ha ordinato l’arresto di Imelda Marcos dopo averla riconosciuta colpevole di 7 capi d’imputazione per corruzione: l’ex first lady 89enne è stata condannata ad un minimo di 6 anni di reclusione fino a un massimo di 11 anni per ciascun capo d’accusa e rischia fino a 77 anni di carcere. I fatti risalgono agli anni ’70, quando Marcos trasferì illegalmente circa 200 milioni di dollari nelle casse di fondazioni svizzere. L’ex consorte di Ferdinand Marcos probabilmente farà appello.