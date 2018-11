(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Non è bastato un grandissimo Danilo Gallinari a salvare dalla sconfitta i Los Angeles Clippers che nel turno Nba di questa notte hanno dovuto arrendersi a Portland con il risultato di 116-105. Il campione azzurro è stato il miglior marcatore dei suoi, con 20 punti. Nella partita più attesa, quella che vedeva di fronte i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors, un pò a sorpresa hanno prevalso nettamente i primi con il punteggio di 134-111. Grande prestazione ancora una volta del greco Giannis Antetokounmpo, autore di 24 punti, che ha guidato i suoi alla vittoria. Il pesante stop casalingo dei campioni in carica è stato aggravato dall’infortunio occorso a Steph Curry, che ha costretto il fuoriclasse ad abbandonare il campo nel terzo quarto per uno stiramento. Nelle altre due partite della notte, successo esterno degli Oklahoma City Thunders su Houston per 98-80 e dei Boston Celtics sui Phoenix Suns, fanalino di coda a ovest. In classifica, nonostante la battuta d’arresto, i Warriors restano primi a ovest, mentre a est comandano i Raptors tallonati dai Bucks. (ANSA).