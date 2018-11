(ANSA) – SYDNEY, 9 NOV – E’ morto in ospedale l’uomo che ha aggredito oggi a coltellate tre passanti a Melbourne uccidendone uno e ferendo gli altri due: lo ha reso noto la polizia, riporta il Guardian. L’uomo aveva cercato di aggredire anche un poliziotto ma era stato raggiunto al petto da un proiettile sparato dalla polizia. La polizia australiana sta trattando l’attacco come un atto terroristico. Sull’auto dell’uomo sono state trovate bombole di gas. Come è noto, l’uomo ha dato alla fiamme il veicolo – un pick up – prima di aggredire i passanti.