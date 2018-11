(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 9 NOV – Le chiese siano “casa di Dio” e non “mercati” o salotti sociali dominati dalla “mondanità”. E’ la riflessione che Papa Francesco ha offerto durante la messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. “Alcune volte – ha riferito il Papa – io ho visto, non qui a Roma, ma in un’altra parte, ho visto una lista di prezzi. ‘Ma come i Sacramenti si pagano?’. ‘No, ma è un’offerta’. Ma se vogliono dare un’offerta, che devono darla, che la mettano nella cassa delle offerte, di nascosto, che nessuno veda quanto”.