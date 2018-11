(ANSA) – MILANO, 9 NOV – Buone notizie per il Milan. Gonzalo Higuain stamattina si è allenato con il gruppo per l’intera seduta ed è quindi considerato recuperato per il posticipo di domenica sera contro la Juventus. L’attaccante argentino era uscito nel primo tempo della partita contro l’Udinese per un problema alla schiena che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Europa League contro il Betis. Higuain, arrivato al Milan la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto proprio dalla Juventus, in bianconero ha totalizzato 105 presenze e realizzato 55 gol.