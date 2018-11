Con Monica Marangoni e Stefano Palatresi al piano, in questa puntata la prima ospite è l’attrice di Un posto al sole Marina Tagliaferri, che parla del suo personaggio, Giulia Cozzolino. Poi, Simona Binni presenta “La memoria delle tartarughe marine”, fumetto che racconta una storia italiana ambientata a Lampedusa.

Per la rubrica “Hollywood Party”, Alessandro Boschi intervista l’attrice comica Carla Signoris. Segue Sara Papa e la sua grande passione per il pane. Il professor Daniele Manni dell’Istituto Galileo Costa di Lecce, l’unico italiano ad arrivare in finale per aggiudicarsi l’Oscar della Scuola spiega perché ha vinto il riconoscimento di eccellenza didattica.

Chiude la puntata Maria Carfora che propone “Santa Lucia”, la canzone napoletana scritta da Teodoro Cottrau nel 1849.

L’Italia con Voi torna a Melbourne per incontrare un siciliano che lavora come manager in un caffè ristorante. Poi, a Johannesburg, per conoscere Tito Lupini, un giocatore di rugby panettiere.

Programmazione Venerdì 9 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

