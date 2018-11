(ANSA) – ROMA, 09 NOV – “La Sampdoria è una grande squadra, con una allenatore tatticamente molto forte, ma dobbiamo essere pronti a tutto e dobbiamo vincere perché abbiamo bisogno di questi 3 punti sia per la classifica sia per noi stessi”. Il punto di vista di Juan Jesus è lo stesso di tutta la Roma. A Trigoria tutti sanno di non poter più sbagliare in campionato, a cominciare dalla sfida di domenica pomeriggio all’Olimpico contro la formazione blucerchiata. “Dopo abbiamo la sosta e avremo tempo per allenarci, ma per forza dobbiamo vincere perché abbiamo bisogno di questi punti – ribadisce il difensore brasiliano a Sky Sport24 -. La corsa al 4/o posto? Il tempo stringe, dobbiamo vincere più partite possibili e fare il nostro dovere. L’anno scorso siamo arrivati terzi e abbiamo giocato una bellissima semifinale in Champions. Non credo che possiamo accontentarci del 9/o posto”.