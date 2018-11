(ANSA) – TORINO, 9 NOV – “Ero incuriosito da Ronaldo, da come era all’interno dello spogliatoio: ha dimostrato di essere una grandissima persona. Lo dimostra ogni giorno quando ci alleniamo e in ogni partita. Poi ha un buon rapporto con tutti, ed è questo che mi incuriosiva di più”. Paulo Dybala promuove a pieni voti Cristiano Ronaldo. L’arrivo del portoghese ha cambiato l’assetto in attacco e, dopo un periodo di adattamento, l’intesa con gli altri compagni di reparto si sta affinando. “CR7 è uno che sta più a sinistra però si muove tanto, ma anche Mandzukic è un punto di riferimento – osserva l’argentino a Sky -. Abbiamo tante opzioni in attacco, compresi Douglas Costa e Bernardeschi: il mister sicuramente trova delle difficoltà a metterci tutti, perché stiamo facendo delle grandi partite e c’è un livello molto alto”.