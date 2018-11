(ANSA) – BOLOGNA, 9 NOV – Arrestato a scuola – in un istituto superiore di Crevalcore, nel Bolognese – perchè scoperto con 27 grammi di hashish. Protagonista della vicenda un 18enne, finito nei guai – ieri – grazie al fiuto di pastore belga di tre anni, Ronny’, in forza al nucleo cinofili del Carabinieri di Bologna. Aggirandosi fra i banchi dell’aula frequentata dal ragazzo – che è ripetente e ha compagni in gran parte minorenni – il cane ha indicato al proprio conduttore che aveva scoperto qualcosa, indirizzandolo verso il 18enne. Oltre allo stupefacente, gli sono stati sequestrati circa 70 euro che aveva in tasca. Il controllo rientra nelle ispezioni anti-droga che i Carabinieri svolgono periodicamente nelle scuole.