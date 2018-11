(ANSA) – MOSCA, 9 NOV – I talebani dicono ‘no’ ai colloqui con il governo di Kabul e dichiarano che discuteranno con gli Usa di una soluzione pacifica al conflitto in Afghanistan. “Anzitutto – ha detto il capo della delegazione talebana alla conferenza di Mosca, Mohammad Abbas Stanikzai – non riconosciamo l’attuale governo come legittimo, perciò non condurremo negoziati con esso. Kabul – ha proseguito – non ha neppure mandato un suo rappresentante a questo evento. Tenendo conto che la nostra richiesta principale è il ritiro delle truppe straniere – ha concluso – discuteremo la ricomposizione pacifica con gli americani”.