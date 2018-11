(ANSA) – ROMA, 09 NOV – “Ho una mia idea da autonomista ma da ministro non voglio interferire, io andrei a votare. Invito tutti ad andare a votare però non voglio fare invasioni di campo. Certo, poi c’è modo e modo di votare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini a proposito del referendum di domenica sull’Atac nella Capitale. Invito al voto anche da parte di Sabrina Ferilli. “Domenica c’è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà”, ha detto l’attrice già elettrice di Virginia Raggi anche se negli ultimi tempi si è mostrata critica nei confronti dell’amministrazione pentastellata. Al voto chiamati 2.4 milioni di Roma. Seggi aperti domenica dalle 8 alle 20.00.