(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Giuseppe Conte e Mario Centeno hanno avuto a palazzo Chigi una discussione sulle riforme economiche e monetarie europee in vista del consiglio di dicembre. C’è stato anche uno scambio di punti di vista su altri temi di primo piano nell’agenda dell’Eurogruppo, in particolare sul budgetary draft plan italiano. L’incontro a Palazzo Chigi – twitta Centeno – è stata anche l’occasione per per discutere sulle iniziative italiane in merito alle riforme strutturali