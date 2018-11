(ANSA) – ROMA, 9 NOV – “Oggi non si parla di congresso Pd, neanche domani. E’ bello fare una cosa tutti insieme. Non ci saranno notizie, mi metto lì e ascolto. Domani si parla”. Così Matteo Renzi arrivando al Teatro Nuovo di Salsomaggiore (Parma) per la convention della sua area politica. “Nasce la corrente di Renzi? No, nel modo più categorico no – ha risposto ai giornalisti -. E’ esattamente l’opposto. Minniti? Marco non credo che venga. La sua riserva sta durando parecchio? Questo chiedetelo a lui. Ha detto che avrebbe sciolto la riserva quando c’era l’assemblea” del Pd, il 17 novembre. “C’é un gruppo di parlamentari, consigliere regionali, che si sono uniti, si fa una cosa tutti insieme – ha detto ancora il senatore ed ex premier parlando della convention -. Di partito si parlerà sabato e domenica prossimi, quando ci sarà l’assemblea. E’ la prima volta che ci riuniamo? Non é vero, ci fu la cena sull’Aventino (a Roma, l’estate scorsa, ndr), con la polemica sulla mia camicia…”