(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Sulla questione della sicurezza negli stadi, il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, oggi ha incontrato la responsabile dell’Osservatorio manifestazioni sportive, Daniela Stradiotto, e quindi il capo della polizia, Franco Gabrielli. “Il processo che dovrebbe portare in tre anni al superamento della tessera del tifoso – afferma Ghirelli – si potrà portare a conclusione se i club capiranno il ruolo autonomo-professionale dei ‘supporter liaison officer’ (Slo) e se si lavorerà per consolidare il rapporto di fiducia con le questure. Bisogna allontanare ‘manager del tifo’ e delinquenti, in modo da far tornare sugli spalti i bambini e i tifosi”. E’ stato anche fatto un bilancio del progetto Progetto 3P (Patto, Passione e Partecipazione), nato lo scorso anno tra l’Osservatorio e la Lega Pro, che punta a una rivisitazione dell’attuale modello di gestione del calcio, delle partite e della sicurezza negli stadi attraverso una serie di step da realizzare anche e soprattutto con la condivisione della tifoseria.