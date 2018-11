(ANSA) – GENOVA, 9 NOV – “Sono strafelice, ho nuotato a mezzo secondo dal mio personale in un periodo di carico: ho cambiato un po’ allenamento e si stanno vedendo i frutti. Oggi è andata molto meglio rispetto all’anno scorso”. E’ soddisfatta, Federica Pellegrini, dopo il secondo posto nei 100 stile libero dietro la statunitense Kelsi Dahlia Worrel. Sugli obiettivi stagionali è chiara: “L’anno scorso ho fatto i 200 dorso, adesso mi vedrete spesso iscritta ai 200 stile libero, ma la mia gara di punta sarà sempre quella sulla distanza dei 100: diciamo che i 200 verranno fatti per continuare a fare doppia distanza e per allenamento, niente di più di un divertimento”. Infin, un riferimento anche a quanto accaduto a Genova con il crollo del ponte Morandi. Ha voluto dimostrare la sua vicinanza, rinunciando ad altri meeting per essere al Nico Sapio: “Era fondamentale che questo appuntamento si rinnovasse anche per dare un senso di normalità alla città. Sono davvero felice di esserci”.