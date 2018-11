CARACAS – Caracas e Deportivo Lara si sono aggiudicati gli ultimi due tagliandi per le semifinali dell’Octagonal del Torneo Clausura.

A Maturín, i rojos del Ávila hanno battuto per 1-2 il Monagas. il colombiano Jesús Arrieta é stato il giocatore più importante dei capitolini prima ha lasciato il segno segnano l’1-0 al 41esimo, poi servendo l’assist vincente per Robert Hernández (50’). I guerreros de Guarapiche hanno accorciato le distanze con Nelson Pérez all’81esimo. Con questo risultato il Caracas vola in semifinale con un risultato globale di 4-3.

Sul campo del Monumental di Maturín l’italianità é stata rappresentata da Samuel Barberi con la maglia del Monagas e da Rubert Quijada Fasciana con quella dei rojos del Ávila. Sono rimasti in panchina Rafael Arace e Daniel Saggiomo.

Nella fase sucessiva, i capitolini affronteranno il Deportivo Lara che in una gara non idonesa ai deboli di cuore ha battuto per 1-0 il Trujillanos. la rete della squadra barquisimetana é stato segnato al 90esimo dopo un rigore trasformato da Jesús Hernandez.

Nel Metropolitano la nostra collettività é stata rappresentata da Giacomo Di Giorgi (Lara) che ha giocato l’intera gara con la fascia da capitano. In panchina é rimasto il centrocampista Ricardo Andreutti.

La gara d’andata della semifinale tra Caracas e Deportivo Lara si disputerà, domenica alle 16:00, sul campo dello stadio Olímpico della UCV, mentre il ritorno si disputerà nello stadio Metropolitano di Cabudare.

(di Fioravante De Simone)