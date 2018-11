CARACAS – Il commissario tecnico della nazionale venezuelana, Rafael Dudamel, ha convocato 23 giocatori per le sfide con Giappone (ad Oita il 16 novembre) e Iran (a Doha, Catar il 20). La novità assoluta é rappresentata da Bernardo Añor, il difensore ha disputato un’ottima stagione con la casacca del Caracas.

Tra i giocatori chiamati da Dudamel c’è l’italo-venezuelano Nahuel Ferraresi, ex Deportivo Táchira ed attualmente in forza agli spagnoli del Peralada. Parteciperanno a questo doppio confronto volti noti ai tifosi italiani, sono i centrocampisti: Tomás Rincón (Torino), Darwin Machis (Udinese) e Aristoteles Romero (Crotone).

Ci sono anche i ritorni di Luis ‘Cariaco’ González, Yeferson Soteldo e Yangel Herrera. Quest’ultimo era fermo ai box da qualche tempo a causa di un problema fisico. Mentre non faranno parte di questa spedizione: Rolf Feltscher (ex Parma e Padova, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic), Arquímedes Figuera, Rómulo Otero, Adalberto Peñaranda, Jhonder Cádiz, Ronaldo Peña ed Eduard Bello (infortunato).

Questa tournée asiática servirá alla Vinotinto come preparazione per la Coppa America Brasile 2019 e le qualificazioni per il mondiale Catar 2022.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri: Wuilker Fariñez (Millonarios, Colombia), Rafael Romo (Apoel, Cipro).

Difensori: Wilker Ángel (Akhmat Grozny, Russia), Nahuel Ferraresi (Peralada, Spagna), John Chancellor (Anzhi, Russia), Yordan Osorio (Vitória Guimaraes, Portogallo), Roberto Rosales (Espanyol, Spagna), Ronald Hernández (Stabaek, Norvegia), Bernardo Añor (Caracas), Luis Del Pino Mago (Carabobo).

Centrocampisti: Yangel Herrera (New York City, Stati Uniti), Junior Moreno (DC United, Stati Uniti), Tomás Rincón (Torino), Aristóteles Romero (Crotone), Darwin Machís (Udinese), Luis González (Deportes Tolima, Colombia), Yeferson Soteldo (Universidad de Chile, Cile), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, Stati Uniti), Sergio Córdova (Augsburg, Germania), John Murillo (Tondela, Portogallo).

Attaccanti: José Salomón Rondón (Newcastle United, Ignhilterra), Andrés Ponce (Anzhi, Russia), Josef Martínez (Atlanta United, Stati Uniti)

(di Fioravante De Simone)