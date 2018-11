(ANSA) – TUNISI, 9 NOV – L’Esperance Sportive de Tunis si è aggiudicata il titolo della Coppa d’Africa dei Campioni (Caf), battendo stasera allo stadio di Rades la squadra cairota dell’Al Ahly per 3-0. Reti di Saad Bguir al 45′ pt e al 9′ st e di Anice Badri all’41 st’. Il match di andata si era concluso per 3-1 a favore dell’Al-Ahly. Grande festa dei tifosi dell’Est per le vie di Tunisi.