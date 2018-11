CARACAS – Le città di Caracas e San Cristóbal faranno da cornice alle gare d’andata delle semifinali del Torneo Clausura.

Sul campo dello stadio Olímpico, il Caracas ospiterà il Deportivo Lara degli ex Andreutti e Di Giorgi. Capitolini e barquisimetani sono entrati nell’Octagonal per il rotto della cuffia, ma in questi playoff hanno dimostrato che hanno tutte le carte in regola per esserci.

I rojos del Ávila nel primo turno dei playoff hanno superato con un globale di 4-3 il Monagas, una delle formazioni più costanti in questo Clausura. Dal canto suo, il Lara ha superato il Trujillanos grazie al gol segnato a Valera: il globale é stato di 2-2.

Questa sarà la 27esima volta che queste due formazioni si sfideranno. I precedenti cid icono che i capitolini hanno vinto in 11 gare, mentre i crepuscolari lo hanno fatto 5 volte. Il segno “X” ha detto la sua in 10 occasioni.

In questo 2018, Caracas e Lara si sono sfidati in 4 occasioni due per la stagione regolare (Apertura e Clausura) e due per i playoff del Torneo Apertura. i ragazzi hanno vinto tre gare su quattro. Quello di domenica sarà il quinto confronto stagionale.

Il fischio d’inizio sul campo dello stadio Olímpico é fissato per domenica alle 16:00.

Sempre domenica, ma alle 19:00 a San Cristobal, ci sarà la seconda semifinale: il Deportivo Táchira opsita il Deportivo La Guaira. Una sfida che promette scintille tra due formazioni che durante tutto il Clausura sono state tra le prime quattro.

I gialloneri hanno chiuso la stagione al terzo posto grazie con 29 punti frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Il Táchira ha messo a segno 24 reti e in 15 occasioni ha dovuto raccogliere la palla dal fondo del sacco.

Mentre il Deportivo La Guaira ha disputato un Torneo Clausura da favola con 8 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Grazie a questo andamento si é qualificato per la prima volta nella sua storia per i play off della Coppa Libertadores. Ma sicuramente la formazione arancione vuole mettere in bacheca il trofeo di campione del Clausura, in questo modo si qualificherà per la fase a gironi.

Sono 21 i precedenti tra queste due formazioni con 9 vittorie giallonere ed 8 arancioni. In 4 occasioni hanno pareggiato.

In questo 2018, il Deportivo Táchira ha vinto le due gare: 1-2 durante l’Apertura e 3-1 nel Clausura.

Questa sarà una sfida di ex l’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco e Daniel Benites hanno avuto un passato con la casacca arancione, mentre César ‘Maestrico’ González, Alan Liebeskind e il mister Daniel Farías hanno difeso il vessillo giallonero alcune stagioni fa.

(di Fioravante De Simone)