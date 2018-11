(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Un nigeriano di 37 anni è stato fermato dalla polizia di Ancona con l’accusa di essere responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata e di cessione aggravata di sostanze stupefacenti nei confronti di una ragazza italiana di 22 anni. Nei giorni scorsi, durante una perquisizione in un appartamento del capoluogo marchigiano, occupato da alcuni nigeriani, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno trovato all’interno la ragazza in compagnia del fermato. La ragazza ha raccontato che per procurarsi lo stupefacente aveva subito da mesi violenze sessuali, almeno 10-15 volte, da parte dell’uomo. Le analisi tossicologiche svolte sulla vittima dall’Unità di crisi dell’Ospedale Salesi di Ancona hanno dato esito positivo alla presenza di droghe nel corpo della vittima. Il 37 enne è stato quindi fermato e la misura è stata convalidata da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Ancona. (ANSA).