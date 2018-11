(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Con la qualificazione in tasca al Mondiale di Francia 2019, la Nazionale Femminile si appresta a scendere in campo per il secondo test in chiave mondiale oggi contro la Germania ad Osnabrück (Stadion an der Bremer Brücke – ore 16 diretta Raisport +HD). Dopo aver affrontato in amichevole la Svezia a Cremona, che ha visto le Azzurre imporsi con 1-0, la sfida di domani “si presenta come una partita piena di stimoli” afferma la CT Milena Bertolini. “Partiamo con le cose buone che abbiamo fatto contro la Svezia – prosegue l’allenatore azzurro – sapendo che non è sufficiente; in ogni incontro dovremo fare sempre qualcosa in più e lavorare tanto in vista del Mondiale”. Le Azzurre giocheranno con il lutto al braccio per ricordare Verena Erlacher, la giovane calciatrice che ha fatto parte delle giovanili azzurre sia con la Nazionale Under 17, dove aveva collezionato 6 presenze, che con l’Under 19.