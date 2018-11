(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Si chiamava Hassan Khalif Shire Ali e aveva 30 anni l’attentatore di Melbourne che ieri ha ucciso a coltellate un uomo di 74 anni – il noto ristoratore di origini italiane Sisto Malaspina – ferendone altri due prima di essere ucciso a colpi di arma da fuoco da un poliziotto. Lo ha reso noto la polizia, che oggi ha eseguito perquisizioni in due abitazioni nella periferia occidentale della città, secondo quanto riporta il Guardian. Shire Ali era arrivato in Australia dalla Somalia negli anni Novanta ed il suo passaporto era stato annullato nel 2015, ma non veniva monitorato in modo attivo dalla polizia.